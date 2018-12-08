بالصور.. كواليس زيارة "السلطانة هيام" لفريق عمل لـ"لص بغداد"

قامت النجمة العالمية مريم أوزرلي الشهير بـ"السلطانة هيام" في الوطن العربي، بزيارة النجم محمد إمام، أثناء تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "لص بغداد"



وشارك "إمام" الصور" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" وعلق قائلًا: "سعيد بزيارة صديقتى النجمة الجميلة مريم أوزرلى ليا أثناء تصوير فيلم لص بغداد".



يذكر أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، إنتاج شركة سينرجى فيلمز.