صدور رواية "تازمان" عن الدار العربية للعلوم ناشرون

صدر مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية «تازمان» من تأليف يختار الروائي صالح حمود.



واختار المؤلف عنوان روايته نسبة إلى المستكشف الهولندي "أبيل جونسون تازمان" الذي كان سبب اكتشاف نيوزيلندا ومهَّدَ الطريق إلى اكتشاف أستراليا؛ وإذا ما تخطينا عتبة العنوان فإن الرواية يُمكن وصفها برواية الخوارق Fantastic novels، إذ لم يتقيد الكاتب بالزمن الطبيعي الذي يتوائم مع دورة الأرض حول الشمس، بل تخطى ذلك إلى زمن مستقبلي تخييلي ذهني متصور، يقوم على فكرة مجنونة لأبطالها وهي عبارة عن رحلة استطلاعية للفضاء الغاية منها البحث عن كوكب مشابه لكوكبنا الأرضي.