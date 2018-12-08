اليوم.. أمسية عن العلاقة بين الأدب والسينما بدار الحسناء

تحت عنوان أوضة المسافرين٬ تنظم دار الحسناء للنشر بالأسكندرية٬ أمسية ثقافية عن العلاقة بين الأدب والسينما٬ والتي تبدأ فعالياتها في الرابعة والنصف مساء اليوم السبت.



ومنذ نشأة السينما والعلاقة بينها وبين الفنون الأدبية المختلفة في تطور مستمر٬ وهو الموضوع الذي تناقشه الأمسية٬ كما تتناول تطور هذه العلاقة عبر تاريخ السينما العالمية والعربية٬ بمشاركة كل من الكتاب: إسراء هيبة٬ إيمان الشيمي٬ دعاء عثمان٬ شيماء عبد الرازق٬ محمد عبد الحميد٬ هدير دسوقي٬ هند عادل.