فيديو.. أحمد فتحى يكشف عن دوره بفيلم "ساعة رضا"

قال الفنان أحمد فتحي، إنه سعيد بخوضه البطولة المطلقة لأول مرة من خلال فيلم "ساعة رضا" ومتحمس لطرحه بالسينمات ومعرفة رد فعل جمهوره، مشيرًا إلى أن هذا العمل لم يمنعه لتقديم الأدوار الثانوية ببعض الأعمال الفنية.



وكشف" فتحي" خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عن دوره بالفيلم حيث يجسد دور شاب قبيح الملامح يحب فتاة من طرف واحد، ويسعى للفت انتباها ولكنه يفشل ويدخل في صراع مع الزمن بسبب "منبه" جده القديم.

