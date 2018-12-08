القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
اقتصاد
السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:07 ص

أسعار بطاريات السيارات اليوم.. "إيه سى ديلكو" بـ950 جنيهًا

أسعار بطاريات السيارات
أسعار بطاريات السيارات
سيد ابراهيم
dostor.org/2426820

تعتبر بطاريات السيارات من وسائل أمان المحرك، وتعرضها لأى تلف أو فصل شحن، يعرض صاحب السيارة إلى تعطلها فى مناطق خطرة، ورصدت "الدستور" أسعار البطاريات الحديثة، اليوم السبت، مع بعض النصائح قبل شراء البطارية.

وشهدت الأسواق خلال الفترة الماضية ارتفاعًا فى أسعار البطارية الجافة؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات الإنتاج.

وسجل سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبير 790 جنيهًا وتسليم البطارية القديمة، بينما سجلت الجافة 70 أمبير 820 جنيهًا مع القديمة، وبلغت بطارية فارتا السائلة 875 جنيهًا، وهانكوك الجافة 70 أمبير 940 جنيهًا، والنسر السائلة 70 أمبير 780 جنيهًا، والجافة 810 جنيهات، وإيه سي ديلكو AC delco الجافة 70 أمبير 950 جنيهًا، وإيفيري سائلة 60 أمبير 1180 جنيهًا، فارتا من 50 إلى 55 أمبير وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيهًا.

وقال المهندس محمد رمضان، خبير فى بطاريات السيارات والميكانيكا لـ"الدستور"، إنه تجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء البطاريات وكيفية التعامل معها، وهى إذا كانت البطارية سائلة "تقبل إعادة شحن" لا بد التأكد من سلامة المياه المقطرة بها، والمتابعة المستمرة كل شهر مرة على الأقل، مع تحديد ميعاد الشحن الخاص بها لدى المختصين، كما لا بد من شراء بطارية جديدة للسيارة قبل انتهاء العمر الافتراضى للقديمة بوقت كافٍ، والتأكد من تاريخ الإنتاج، والشراء من شركات أو محال موثوق بها، في فترة الضمان وخدمة ما بعد البيع.

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار النفط و"برنت" يسجل 74.80 دولار

ارتفاع أسعار النفط.. اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار النفط اليوم.. البرميل يُسجل 78 دولارًا

79.25 دولار.. سعر برميل "النفط" اليوم

اقرأ أيضًا
منذ يوم

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ يومين

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ اسبوع

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

الآن

تحقيقات انتحار حداد وإغراقه أطفاله: أصيب بأزمة نفسية بعد الخُلع من زوجته

الزمالك يقلل من صلاحيات جروس لصالح عبدالعزيز وأمير عزمى

ورطة نتنياهو.. كيف يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي «القضية 4000»؟

ياسمين رئيس: أفلامى مهمة و«بتجيب فلوس»

ads
الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

كواليس الرحلة التى أصابت ياسمين صبرى بـ"الحمى" (صورة)

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

كواليس الرحلة التى أصابت ياسمين صبرى بـ"الحمى" (صورة)

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

كشكول

غداً..جامعة عين شمس تحتفل بمرور 75 عام على العلاقات المصرية الروسية

" اكتشاف المركبات الطبيعية ذات الفاعلية الحيوية من الكائنات الدقيقة" ورشة عمل بصيدلة عين شمس

نجوم الفن و الإعلام باحتفالية " كوني قوية " بجامعة عين شمس

ننشر أسماء المعاهد الفائزة بمسابقة أوائل الجيزة الإعدادية

نقيب المعلمين وإدارة الهرم تكرم طالبة لتصميمها شعار لمنتدى شباب العالم

الأمصار

زعيم إخوان الجزائر: تأجيل انتخابات الرئاسة تحقيق للمصلحة العامة

توجيهات حول رصد "أطفال اليمين المتطرف" في الرياض الألمانية

أنقرة تطالب واشنطن بالتخلي عن نقاط المراقبة في سوريا

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة‎

"حاميها حراميها".. برلماني عراقي يكشف تعرضه للسرقة داخل المجلس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علماء يزعمون اكتشاف نوع جديد من الإنسان القديم

قائمة بريطانية بأفضل الاختراقات العلمية الجامعية

لغة جديدة للحيــــــــــاة

الصحة

اكتشاف علاقة وطيدة بين الربو والتلقيح الصناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎