أحمد فتحى: "أنا مش كوميديان بس.. وأتقن التمثيل باللغة العربية"

أكد الفنان أحمد فتحي أنه يرفض التصنيف بأنه كوميديان فقط، مشيرًا إلى أنه يتقن التمثيل باللغة العربية، ويستطيع التأثير على المشاهدين والجمهور.



وأضاف "فتحي" خلال لقائه مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه عمرو أديب، أنه شارك في العديد من الأعمال المسرحية، وقام بأداء جزء مؤثر من كتاب "مأساة الحلاج"، من تأليف الشاعر صلاح عبد الصبور، إثباتًا لقدرته على تغييرالكوميديا، موضحًا أنه التحق بمجال الفن منذ 20 عامًا، لكن شهرته كانت خلال اَخر 5 سنوات فقط.



