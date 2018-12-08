القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
فن
السبت 08/ديسمبر/2018 - 02:01 ص

أحمد فتحى: "أنا مش كوميديان بس.. وأتقن التمثيل باللغة العربية"

أحمد فتحي
أحمد فتحي
منار إبراهيم
dostor.org/2426819

أكد الفنان أحمد فتحي أنه يرفض التصنيف بأنه كوميديان فقط، مشيرًا إلى أنه يتقن التمثيل باللغة العربية، ويستطيع التأثير على المشاهدين والجمهور.

وأضاف "فتحي" خلال لقائه مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، والذي يقدمه عمرو أديب، أنه شارك في العديد من الأعمال المسرحية، وقام بأداء جزء مؤثر من كتاب "مأساة الحلاج"، من تأليف الشاعر صلاح عبد الصبور، إثباتًا لقدرته على تغييرالكوميديا، موضحًا أنه التحق بمجال الفن منذ 20 عامًا، لكن شهرته كانت خلال اَخر 5 سنوات فقط.


اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أكثر من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ أكثر من شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

تحقيقات انتحار حداد وإغراقه أطفاله: أصيب بأزمة نفسية بعد الخُلع من زوجته

الزمالك يقلل من صلاحيات جروس لصالح عبدالعزيز وأمير عزمى

ورطة نتنياهو.. كيف يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي «القضية 4000»؟

ياسمين رئيس: أفلامى مهمة و«بتجيب فلوس»

ads
الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

كواليس الرحلة التى أصابت ياسمين صبرى بـ"الحمى" (صورة)

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

كواليس الرحلة التى أصابت ياسمين صبرى بـ"الحمى" (صورة)

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

كشكول

غداً..جامعة عين شمس تحتفل بمرور 75 عام على العلاقات المصرية الروسية

" اكتشاف المركبات الطبيعية ذات الفاعلية الحيوية من الكائنات الدقيقة" ورشة عمل بصيدلة عين شمس

نجوم الفن و الإعلام باحتفالية " كوني قوية " بجامعة عين شمس

ننشر أسماء المعاهد الفائزة بمسابقة أوائل الجيزة الإعدادية

نقيب المعلمين وإدارة الهرم تكرم طالبة لتصميمها شعار لمنتدى شباب العالم

الأمصار

زعيم إخوان الجزائر: تأجيل انتخابات الرئاسة تحقيق للمصلحة العامة

توجيهات حول رصد "أطفال اليمين المتطرف" في الرياض الألمانية

أنقرة تطالب واشنطن بالتخلي عن نقاط المراقبة في سوريا

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة‎

"حاميها حراميها".. برلماني عراقي يكشف تعرضه للسرقة داخل المجلس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علماء يزعمون اكتشاف نوع جديد من الإنسان القديم

قائمة بريطانية بأفضل الاختراقات العلمية الجامعية

لغة جديدة للحيــــــــــاة

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

اكتشاف علاقة وطيدة بين الربو والتلقيح الصناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎