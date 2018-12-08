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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:54 ص

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى بيع "الحشيش" و"الترامادول" بطنطا

ضبط تشكيل عصابى تخصص
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى بيع "الحشيش" و"الترامادول" بطنطا
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2426817

تمكنت وحدة مباحث ثان طنطا، بقيادة الرائد أحمد الحجار، من تشكيل عصابي مكون من سيدة ورجل من أكبر تجار المخدرات بطنطا، وبحوزتهما نصف كيس من الحشيش ومخدر التامول.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء سعيد شكري، مدير المباحث، يفيد تلقيه إخطارًا من الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث ثان طنطا، بنجاح معاون مباحث القسم النقيب محمود عبد الجواد من القبض على رحاب جاب الله 31 سنة، والمقيمة بشارع الجيزاوى بمنطقة النادي التابعة لأول طنطا، وشريكها ويدعى محمد الجندى، 47 عامًا، والمقيم بمنطقة القرشي التابعة لدائرة القسم، وبحوزتهم نصف كيس من الحشيش، 21 قطعة أخرى مختلفة الحجم من الحشيش، و15 شريط من مخدر التامول، مقص، ومبلغ مالي وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، التى أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة القضية.

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