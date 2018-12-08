القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:50 ص

قتلى ومحاصرون فى انهيار منجم ذهب بالسودان

قتلى ومحاصرون فى
قتلى ومحاصرون فى انهيار منجم ذهب بالسودان
وكالات
dostor.org/2426816

لقي 3 عمال مصرعهم وحوصر 10 آخرون تحت الأرض عندما انهار منجم للذهب كانوا يعملون فيه شمالي السودان.

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان أصدرته، إن 3 عمال آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع مساء الخميس الماضي في "قبقبة" وهي منطقة رئيسية لتعدين الذهب في ولاية نهر النيل، حيث تقوم شركات مرخصة وأفراد بالتنقيب عن المعدن النفيس.

وتعدين الذهب أحد الموارد الرئيسية للعملة الصعبة في السودان، ويتم أغلبه بوسائل تقليدية وكثيرًا ما يكون ذلك دون إجراءات سلامة كافية.

وتقول بيانات سودانية رسمية إن إنتاج البلاد من الذهب في 2017 بلغ حوالي 100 طن.

وأشارت الشركة التي تشرف على قطاع التعدين في السودان، في بيانها، إلى أن "فرق الإنقاذ تتواصل مع العمال المحاصرين الذين كانوا يعملون من تلقاء أنفسهم".

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