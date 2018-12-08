"ترامب" يستعد لتعيين رئيس جديد للأركان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعلن عن رئيس جديد للأركان، يوم السبت.



واختار "ترامب" منبرًا غير اعتيادي للإعلان عن قراره المرتقب، إذ كان ذلك خلال المباراة السنوية في كرة القدم الأمريكية بين فريقي الجيش والبحرية والمقررة السبت في فيلادلفيا.



ويأتي ذلك عقب إعلان ترامب عن تعيين كل من المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت سفيرة لدى الأمم المتحدة، ووزير العدل الأسبق في عهد جورج بوش الأب، وليام بار، وزيرًا للعدل.



وقال ترامب للصحفيين: "لدي تسمية أخرى سأعلن عنها السبت".



وأضاف: "سأعطيكم مؤشرًا صغيرًا، الأمر يتعلق بهيئة الأركان المشتركة والتناوب"، بحسب "فرانس برس".



ورفض المتحدث باسم البنتاجون، الإدلاء بأي تعليق على كلام الرئيس، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا لـ"رويترز" إن من المتوقع أن يختار ترامب الجنرال مارك ميلي رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان المشتركة.



وسيحل ميلي محل الجنرال جوزيف دانفورد، الذي كان من المقرر أن يبقى في المنصب حتى تقاعده في الأول من أكتوبر2019.



وتخرج "ميلي" البالغ من العمر 60 عامًا، من جامعة برينستون، وشارك في حروب عديدة لاسيما في العراق وأفغانستان.