اليوم.. حفل ختام "أسبوع الكوميكس فى مصر" بدرب 1718

يستضيف درب 1718 بمصر القديمة٬ في السابعة من مساء اليوم السبت٬ حفل ختام الدورة الخامسة من "أسبوع الكوميكس في مصر"، والتي شارك فيها فنانون ومتحدثون من مصر وكندا وألمانيا وجمهورية التشيك، ويشهد حفل الختام توزيع شهادات على المشاركين بورشتي الكوميكس اللتان زقيمتا ضمن فعاليات أسبوع الكوميكس.



يذكر أن دورة هذا العام كانت قد تناولت بالنقاش العلاقة التبادلية بين تطور فن القصص والروايات المصورة والواقع.