موعد مباراة تشيلسى ومانشستر سيتى والقنوات الناقلة

يخوض نادي تشيلسي مباراة صعبة، اليوم السبت، والتي تجمعه أمام ضيفه نادي مانشستر سيتي في واحدة من مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويلعب نادي تشيلسي هذه المباراة ولديه طموح كبير في إيقاف قطار انتصارات السيتي بالدوري الإنجليزي، كذلك يسعى الفريق لمحاولة الدخول في المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى مرة أخرى، بينما يسعى نادي مانشستر سيتي لاستكمال مسيرة الانتصارات بالدوري والمحافظة على فارق الهدفين بينه وبين أقرب منافسيه صاحب المركز الثاني نادي ليفربول، ويحتل حاليًا نادي تشيلسي المركز الرابع بجدول المسابقة برصيد 31 نقطة، بينما يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 41 نقطة وبفارق عشر نقاط عن مُضيفه نادي تشيلسي.



وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج بمدينة لندن الإنجليزية، وتبث في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتنقل عبر قناة "beIN SPORTS HD 2".