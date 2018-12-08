موعد مباراة برشلونة وإسبانيول والقنوات الناقلة

يحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إسبانيول في ملعب باور، بديربي كتالونيا ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.



وبرشلونة يدخل المباراة من أجل الفوز، آملًا في تعثر إشبيلية أمام فالنسيا في الإختبار الصعب على ملعب ميستايا.



موعد مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

ستقام المباراة في تمام الساعة 21:45 العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، 22:45 الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.



القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني:

ستُبث المباراة على قناة "Bein Sports HD3".



وسيُعلق على المباراة المصري علي محمد علي.