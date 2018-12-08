اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية "عاملة المنزل رقم 14" بمكتبة ألف

تنظم مكتبة ألف بالميرغني٬ في السابعة مساء اليوم السبت٬ حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "عاملة المنزل رقم 14" للكاتبة أميمة السلاخ.



وتدور الرواية حول مجموعة من النساء٬ من مختلف الأعمار والجنسيات والطبقات الاجتماعية، بعضهن يمر بأزمات عابرة وبعضهن حياتهم على المحك. فما بين فتاة تخشى أن يخذلها عشيقها الفرنسي وأخرى تعيش الفقد بعد رحيل كلبتها الصغيرة وأم تقرر الانتحار وسيدة تحلم بأن يلمس المطر خصلات شعرها ولو لثوانٍ.