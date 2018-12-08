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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:28 ص

اليوم.. الحكم على المتهمين باستعرض القوة ضد مواطنين بالموسكى

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2426803

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، الحكم على تشكيل عصابي استعرض القوة ضد مواطنين لسلب ممتلكاتهم بالموسكي.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين: مصطفى معوض، ومحمد عمارة، وهشام الدرندلي، وأمانة سر: محمد طه، وتامر حماد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين وآخرين: "حسين علي، "سباك"، ونصر الدين جلال "سباك"، وبليغ حمدي" باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما: "أشرف محمد الأزهري، وعلي أحمد أبوكليلة، وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما بإلحاق الأذى بهما، وسلب بعض ممتلكاتهما والسطوة عليهما، مستخدمين أسلحة بيضاء، محدثين إصابتهما.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين وآخرين، بسرقة المستندات المملوكة للمجني عليه الأول "أشرف محمد الأزهري" وكان ذلك كرها عنه حال وجوده بالطريق العام، وحملهم أسلحة بيضاء، بأن باغتوا المجني عليهما وانهالوا عليهما ضربا محدثين إصابتهما.

وكشفت شهادة المجني عليه الأول أشرف محمد الأزهري، عن أنه حال تواجده بجلسة الخبير الخاص بوقف الأمير خذابردي بلجنة القسمة، حيث أبصر المتهم الثالث برفقته شخص آخر مجهول، حال قيامه بإرشاد ذلك الآخر عليه، وحال خروجه للطريق العام رفقة المجني عليه الثاني فوجئ بذلك الشخص المجهول وآخرين قاموا بالتعدي عليه بالضرب، مستخدمين في ذلك سلاحًا أبيض، حيث قام أحدهم بانتزاع حافظة المستندات خاصته والتي تحوي على توكيلات وصور مستندات الوقف، وذلك حال قيام المتهمين بالتعدي بالضرب على المجني عليه الثاني.

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