ديربى كتالونيا.. برشلونة يبحث عن الفوز فى الملعب الصعب أمام إسبانيول

ستزيد كثرةُ المنافسين على صدارة الدوري الإسباني هذا العام الضغوطَ الملقاة على عاتق نجوم فريق برشلونة، وهم يواجهون مساء اليوم السبت جارهم إسبانيول في ديربي تقليدي يشتهر بالشراسة والصعوبة.



ويسعى برشلونة، المعزَّز بعودة نجمه الأوروجوياني لويس سواريز لتشكيلته الرسمية، إلى انتزاع الفوز من ملعب خصمه العنيد، الذي اعتاد تقديم أداء كبير أمام جاره الأكثر شهرة وتتويجًا.



وفي كثير من الأحيان، تمكّن إسبانيول من تعويق مسيرة برشلونة، مستفيدًا من الأجواء المعنوية الخاصة التي تحيط بهذه المواجهة، خاصة على ميدانه الذي تصفه الصحف المقرَّبة من "البلو جرانا" بالملعب الصعب.



ويدخل حامل اللقب، هذا الديربي وسط شكوك بشأن أداء لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، وصحوة الفرنسي عثمان ديمبلي، والبداية الواعدة التي قدَّمها لاعب الرديف ريكي بويج في أول مباراة له مع الفريق الأول (في كأس ملك إسبانيا)، لكن- فوق كل شيء- تحت قيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.



أما إسبانيول، فيسعى لاستغلال الدعم الجماهيري المنتظر لتحقيق نتيجة إيجابية يعوِّض بها الخسائر الثلاث التي مُنِي بها مؤخرًا وأبعدته عن صراع الصدارة.



وتحت قيادة مدرِّبه جوان فرانسيسك فيرير "روبي" تمكن إسبانيول من تقديم عروض لافتة هذا الموسم، لا سيما على ميدانه الذي شهد فوزه بكل المباريات هذا الموسم، حتى أوقف جيرونا قطار انتصاراته محليًا في الجولة الـ13.



واستعاد البارسا صدارة الليجا من إشبيلية بفضل سقوط الأخير في فخّ التعادل أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس في الجولة الماضية، علمًا بأنَّ النادي الأندلسي سيحل ضيفًا على فالنسيا على ملعب ميستايا.



ويستضيف أتلتيكو مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب واندا متروبوليتانو في مواجهة ستكون معقدة بين صاحب المركز الثالث الذي تفصله 3 نقاط عن المتصدر، وألافيس الذي يحل رابعًا بفارق نقطة واحدة.



ويلتقي ريال مدريد، الأحد، بمضيفه هويسكا، صاحب المركز الأخير، في مواجهة لن تكون الأكثر إثارة بالتأكيد لكنها ضرورية للملكي الذي يحتاج لتصحيح المسار والتقدم في الترتيب الذي يحتلّ فيه المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن برشلونة.



وفي بقية المباريات يلتقي إيباربليفانتي، وريال سوسييدادببلد الوليد، وريال بيتيسبرايو فايكانو، وتختتم الجولة الاثنين حين يحلّ أتلتيك بيلباو ضيفًا على جيرونا.