وزير الطاقة السعودى: لن نخفض إنتاج النفط طويلًا

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن المملكة لا تعتزم تقليص حجم الإنتاج النفطي بموجب اتفاقية "أوبك بلس" المعلنة لفترة طويلة، لتفادي زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن "الفالح" قوله، على هامش اجتماع دول "أوبك بلس" في فيينا: "أكبر منتج عالمي للنفط والغاز اليوم هو الولايات المتحدة. وأعتقد بل أعرف ذلك على وجه اليقين أن منتجي النفط والغاز، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، سوف يتنفسون الصعداء، لأننا (أوبك بلس) جعلنا السوق أكثر وضوحا وقابلا للتنبؤ في 2019".