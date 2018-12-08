وزارة الدفاع الروسى ردًا على واشنطن: "لدينا أدلة قاطعة على هجوم كيميائى بحلب"

رفضت وزارة الدفاع الروسية مزاعم الخارجية الأمريكية بعدم وقوع هجوم بالسلاح الكيميائي في حلب بسوريا الشهر الماضي، مؤكدة أن لدى الجانب الروسي أدلة قاطعة بشأن هذا الهجوم.



وقالت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "بيان الخارجية الأمريكية ليس إلا محاولة لتبرير الإرهابيين الدوليين الناشطين في إدلب، والمرتبطين برجال الإنقاذ المزيفين من "الخوذ البيضاء".