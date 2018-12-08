بورصة وول ستريت تهوى.. وانخفاضات فى أسهم شركات التكنولوجيا

هوت الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، وسط موجة مبيعات واسعة قادتها انخفاضات في أسهم شركات كبرى للإنترنت والتكنولوجيا، بحسب ما ذكرت رويترز.



وسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ مارس، مع اضطراب بورصة وول ستريت بفعل مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومسار أسعار الفائدة.



وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا 558.72 نقطة، أو 2.24 بالمئة، إلى 24388.95 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 62.87 نقطة، أو 2.33 بالمئة، لينهي الجلسة عند 2633.08 نقطة.



وهوى المؤشر ناسداك المجمع 219.01 نقطة، أو 3.05 بالمئة، ليغلق عند 6969.25 نقطة.



وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط ناسداك 4.9 بالمئة وستاندرد آند بورز 4.6 بالمئة وداو جونز 4.5 بالمئة.