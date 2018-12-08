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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:31 ص

دول عربية وغربية تُحذر رعاياها بفرنسا من "السترات الصفراء"

دول عربية وغربية
دول عربية وغربية تُحذر رعاياها بفرنسا من "السترات الصفراء"
وكالات
dostor.org/2426795

أصدرت عدد من الدول العربية والغربية، تحذيرات تدعو رعاياها الموجودين في فرنسا إلى ضرورة توخي الحذر، مع اعتزام حركة السترات الصفراء تنظيم احتجاجات السبت، وسط توقعات بحدوث أعمال شغب.

ودعت السفارة السعودية لدى باريس، المواطنين السعوديين في فرنسا من مقيمين وزائرين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وملازمة مقار سكنهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات في كافة المدن الفرنسية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وعلى المنوال ذاته، دعت السفارة الإماراتية على حسابها على "تويتر" رعاياها إلى عدم الخروج نهائيًا من مقر الإقامة، وتجنب الذهاب إلى جادة الشانزليزيه وميدان التراكاديرو، وساحة الفاندوم، ومنطقة الأتوال، والحدائق والساحات المجاورة لقصر الإليزيه والأماكن الأخرى التي يوجد بها تجمعات.

وجددت السفارة الكويت دعوة رعاياها الموجودين في فرنسا إلى أخذ أقصى درجات الحیطة والحذر، وعدم التواجد بالقرب من أماكن التظاهرات المتوقعة، وعدم مغادرة مقر الإقامة إلا لحالات الضرورة، مع الالتزام بتعليمات السلطات المحلیة، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كما دعت البحرين، عبر سفارتها في باريس، رعاياها ولا سيما الموجودين في باريس إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لمظاهرات "السترات الصفراء"، كما نصحت السفارة بتفادي مناطق المظاهرات والتجمعات وضرورة إتباع تعليمات السلطات المحلية.

وحسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، فقد دعت قنصلية القاهرة لدى باريس، توخي أقصى درجات الحذر والحيطة في تحركاتهم، والابتعاد عن أي تجمعات أو أعمال شغب قد تشهدها المدن الفرنسية.

وقبل عدة أيام، أعلنت السلطات الفرنسية أنها تستعد للتظاهرات، بتدابير أمنية استثنائية، تشمل نشر نحو 89 ألف عنصر أمني، فضلًا عن عربات مدرعة لم تستخدم منذ أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس في 2005.

وتتوقع باريس أن تقع أحداث شغب خلال التظاهرات بعدما دعت حركة "السترات الصفراء" إلى تظاهرات جديدة، للأسبوع الرابع على التوالي.

واندلعت احتجاجات هذه الحركة، إثر قرار رفع أسعار الوقود الذي تراجعت عنه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

تحذيرات غربية
من جانبها، أصدرت السفارة الأمريكية لدى باريس بيانا، قالت فيه: "قد تتحول التظاهرات إلى أعمال عنف تؤدي إلى أضرار في الممتلكات"، مشيرًا إلى أن "رد الشرطة قد يكون عبر استخدام خراطيم المياه أو الغاز المسيل للدموع".

ونصحت السفارة مواطنيها بتجنب الحشود ونقل السيارات بعيدًا من الأماكن التي من المتوقع أن تشهد مسيرات، وفق "فرانس برس".

بدورها، حذرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان من تحول احتجاجات السبت إلى أعمال عنف.

ودعت وزارة الخارجية الإسبانية رعاياها في باريس بمتابعة التغطية الإخبارية والفرار من المواجهات، وفي حال وجودهم وسط العنف، يجب عليهم الابتعاد في أسرع وقت بدون التوقف لالتقاط صور.

وحذرت السلطات الهولندية والألمانية والإيطالية والتركية تحذيرات مماثلة، خصوصا في باريس، ونصحت رعاياها بالابتعاد من التظاهرات.

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