السفير الكويتى لدى الرباط ينفى منع مغربيات من دخول بلده

نفى السفير الكويتي لدى الرباط، عبداللطيف اليحيا، صحة تقارير إعلامية تُفيد بـ"منع" مغربيات من دخول بلده.



وقال اليحيا لوكالة أنباء المغرب الرسمية، إن "الأخبار التي نشرتها صحيفة كويتية، وتم تداولها من قِبل وسائل إعلام مغربية ومنصات التواصل الاجتماعي، بخصوص منع مواطنات مغربيات من دخول الأراضي الكويتية، لا أساس لها من الصحة".



وأضاف أن "تلك الأخبار غير صحيح جملة وتفصيلًا، ولا تمثل الموقف الرسمي للكويت".



وشدّد على أن "الأمور تسير بشكل طبيعي، والمغاربة رجالًا ونساء، يتوجهون بشكل يومي إلى الكويت، دون أي مشاكل".



وتابع: "المغربيات كما النساء من باقي الجنسيات مرحب بهن في الكويت، شريطة الخضوع لضوابط خاصة تؤطر زيارات العمل، أو السياحة، أو الغرض من الزيارة".