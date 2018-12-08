ترتيب الدورى الإيطالى بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان

حافظ نادي يوفنتوس على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الرابع عشر مقابل التعادل في مباراة، بعد فوزه على إنتر ميلان بهدف نظيف أمس الجمعة.



وانتزع فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا من ضيفه إنتر ميلان 1 صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.



ويُدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.