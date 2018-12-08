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السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:08 ص

ترتيب الدورى الإيطالى بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان

ترتيب الدورى الإيطالى
ترتيب الدورى الإيطالى بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان
وكالات
dostor.org/2426785

حافظ نادي يوفنتوس على سجله خاليًا من الهزائم في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الرابع عشر مقابل التعادل في مباراة، بعد فوزه على إنتر ميلان بهدف نظيف أمس الجمعة.

وانتزع فريق يوفنتوس فوزًا صعبًا من ضيفه إنتر ميلان 1 صفر خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي.

ويُدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

ترتيب الدورى الإيطالى بعد فوز يوفنتوس على إنتر ميلان
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