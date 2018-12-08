الليلة.. عرض فيلم "كتيكى" بمركز الحرية للإبداع

يستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم السبت٬ فعاليات نادي السينما الأفريقية٬ حيث يعرض الفيلم الروائي الطويل "كتيكي" للمخرج "بيتر سيدوفيا"، وتدور أحداثه حول الزوجين "بوي" و"أتسوي" اللذان يعيشان في مدينة "بونا"، ويعقدان العزم على استقبال مولودهما الأول في مدينتهما الأم "أكيتي"، ويفوتهما القطار، هل سيلحق الزوجان بموعد الولادة أم أنهما سيخاطران بفقد الجنين والأم.



وفاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز بالعديد من الجوائز الدولية.



كما يعرض أيضًا الفيلم التسجيلي القصير "لطيف لطيف جدًا" للمخرج " الخير زيداني"، يحكي الفيلم قصة حب ووفاء لمسن توفت زوجته وكانت أحدي امانيها العيش في منزل عربي علي الطراز العثماني وتخليداَ لذكراها صنع لها المنزل علي قطعة من القماش معبراَ بهذه الطريقة عن حب وإخلاصه ومدى حزنه لفقدانه لها، حصل على جائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان الأقصر.