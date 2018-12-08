إزالة 205 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنيا

نجحت أجهزة الأمن بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمنيا في إزالة 205 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وضبط 6 قضايا مسطحات مائية.



كانت حملة أمنية ضمت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية مدعومة بقوات الأمن برئاسة العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، وبإشراف اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، قد تمكنت من إزالة 205 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.



كما ضبطت شرطة المسطحات المائية بإشراف العقيد علاء الجاحر، رئيس مباحث المديرية 6 قضايا مسطحات مائية مختلفة.









