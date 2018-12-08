مصرع شاب فى مشاجرة بين عائلتين بكفر الزيات

لقى شخص مصرعه متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ، إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، بنشوب مشاجرة بقرية النحارية مركز كفر الزيات، انتقل الرائد هادي سالم، رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة شخص بنزيف بالمخ بعد ضربه بعصا على رأسه، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.



وتمكن ضباط المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتم إخطار النيابة العامة، وتعيين خدمات امنية بالقرية، خشية تجدد المشاجرة مرة أخرى.