القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
فن
السبت 08/ديسمبر/2018 - 01:05 ص

شاهد.. رانيا يوسف تتجاهل منتقديها بجلسة تصوير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
منار إبراهيم
dostor.org/2426780

تجاهلت الفنانة رانيا يوسف منتقدي فستانها الفاضح بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ونشرت أحدث جلسة تصوير لها، بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور، والتي ظهرت من خلالها بإطلالة كلاسيك.

وسخر جمهور رانيا يوسف من صورها، حيث ظهرت من خلالها داخل حوض السباحة بملابسها، وعلق أحده،م قائلًا::رانيا يوسف فاهمة الموضوع غلط مش ده اللي بيتلبس في المياه"، بينما علق آخر ساخرًا: "طب البطانة مترفعتش في البسين".

من ناحية أخرى؛ كانت نيابة الاستئناف بمكتب النائب العام بالرحاب قد أخلت سبيل الفنانة رانيا يوسف، عقب التحقيق معها في البلاغ المقدم من عدد من المحامين ضدها، يتهمونها بارتكاب فعل علني فاضح بالتحريض على الفسق والفجور، وإغراء الُقصّر، ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، بعد ارتدائها فستانًا عاريًا خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ومازالت الدعوى في محل التحقيقات.

شاهد.. رانيا يوسف تتجاهل منتقديها بجلسة تصوير
شاهد.. رانيا يوسف تتجاهل منتقديها بجلسة تصوير
شاهد.. رانيا يوسف تتجاهل منتقديها بجلسة تصوير
شاهد.. رانيا يوسف تتجاهل منتقديها بجلسة تصوير
شاهد.. رانيا يوسف تتجاهل منتقديها بجلسة تصوير
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ شهرين

اليوم.. انطلاق أولى حلقات "الأبواب المغلقة" لجورج قرداحى

منذ شهرين

سر اعتذار "الحلو" عن تجسيد شخصية بليغ حمدي

منذ أكثر من شهرين

"أغلى من الياقوت" لـ أحمد مكى تقترب من المليون العاشر على يوتيوب

منذ أكثر من شهرين

"بخاف أفرح" لـ أنغام تكسر حاجز الـ2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الآن

القصة الكاملة لـ"فيديو الهرم الإباحي"

الحكومة ترد على أكاذيب ليلاني فرحة

حيثيات حكم راعى الغنم بـ«البدرشين»: تخلص من زوجته بخنجر لرفضها «الضرة»

القصة الكاملة لانتحار حداد بعد إلقاء أبنائه الثلاثة في نهر النيل

ads
الأكثر قراءة

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

كواليس الرحلة التى أصابت ياسمين صبرى بـ"الحمى" (صورة)

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول صلاح وبورنموث

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

كواليس الرحلة التى أصابت ياسمين صبرى بـ"الحمى" (صورة)

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول صلاح وبورنموث

كشكول

غداً..جامعة عين شمس تحتفل بمرور 75 عام على العلاقات المصرية الروسية

" اكتشاف المركبات الطبيعية ذات الفاعلية الحيوية من الكائنات الدقيقة" ورشة عمل بصيدلة عين شمس

نجوم الفن و الإعلام باحتفالية " كوني قوية " بجامعة عين شمس

ننشر أسماء المعاهد الفائزة بمسابقة أوائل الجيزة الإعدادية

نقيب المعلمين وإدارة الهرم تكرم طالبة لتصميمها شعار لمنتدى شباب العالم

الأمصار

زعيم إخوان الجزائر: تأجيل انتخابات الرئاسة تحقيق للمصلحة العامة

توجيهات حول رصد "أطفال اليمين المتطرف" في الرياض الألمانية

أنقرة تطالب واشنطن بالتخلي عن نقاط المراقبة في سوريا

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة‎

"حاميها حراميها".. برلماني عراقي يكشف تعرضه للسرقة داخل المجلس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علماء يزعمون اكتشاف نوع جديد من الإنسان القديم

قائمة بريطانية بأفضل الاختراقات العلمية الجامعية

لغة جديدة للحيــــــــــاة

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

اكتشاف علاقة وطيدة بين الربو والتلقيح الصناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎