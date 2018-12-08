شاهد.. رانيا يوسف تتجاهل منتقديها بجلسة تصوير

تجاهلت الفنانة رانيا يوسف منتقدي فستانها الفاضح بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ونشرت أحدث جلسة تصوير لها، بعدسة مصور المشاهير محمود عاشور، والتي ظهرت من خلالها بإطلالة كلاسيك.



وسخر جمهور رانيا يوسف من صورها، حيث ظهرت من خلالها داخل حوض السباحة بملابسها، وعلق أحده،م قائلًا::رانيا يوسف فاهمة الموضوع غلط مش ده اللي بيتلبس في المياه"، بينما علق آخر ساخرًا: "طب البطانة مترفعتش في البسين".



من ناحية أخرى؛ كانت نيابة الاستئناف بمكتب النائب العام بالرحاب قد أخلت سبيل الفنانة رانيا يوسف، عقب التحقيق معها في البلاغ المقدم من عدد من المحامين ضدها، يتهمونها بارتكاب فعل علني فاضح بالتحريض على الفسق والفجور، وإغراء الُقصّر، ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري، بعد ارتدائها فستانًا عاريًا خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ومازالت الدعوى في محل التحقيقات.

