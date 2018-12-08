الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : يوسف سيف

الساعة : 2:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:30 مساء بتوقيت السعودية

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ليفربول وبورنموث مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS







موعد مباراة ليفربول وبورنموث

يحل ليفربول ضيفاً على بورنموث يوم السبت 8 ديسمبر انطلاقاً من الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ستكون مباراة فريق الدولي المصري محمد صلاح منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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