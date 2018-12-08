القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

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07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

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السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
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03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

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الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
الكابتن
السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:13 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | يلا شوت رابط يوتيوب ماتش ليفربول ضد بورنموث

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | يلا شوت رابط يوتيوب ماتش ليفربول ضد بورنموث

مشاهدة البث المباشر
مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وبورنموث
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مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | يلا شوت رابط يوتيوب ماتش ليفربول ضد بورنموث

يلعب ليفربول وبورنموث اليوم السبت 8 -12-2018، في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيستضيف المباراة استاد دين كورت ويعود النجم المصرى محمد صلاح للتشكيلة الأساسية فى مباراة بورنموث المحدد لها الثانية والنصف ظهرًا في "البريميرليج".

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تشكيل فريق ليفربول

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولد

جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري

 

التشكيل | 3-4-3

 

أرتور بوروتش

تشارلي دانيلز - ستيف كوك - سيمون فرانسيس

دييجو ريكو - أندرو سورمان - جيفرسون ليرما - ديفيد بروكس

ريان فراسير - كالوم ويلسون - جوشوا كينج

 


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