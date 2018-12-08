مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | يلا شوت رابط يوتيوب ماتش ليفربول ضد بورنموث

يلعب ليفربول وبورنموث اليوم السبت 8 -12-2018، في إطار الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيستضيف المباراة استاد دين كورت ويعود النجم المصرى محمد صلاح للتشكيلة الأساسية فى مباراة بورنموث المحدد لها الثانية والنصف ظهرًا في "البريميرليج".

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تشكيل فريق ليفربول

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولد

جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري

التشكيل | 3-4-3

أرتور بوروتش

تشارلي دانيلز - ستيف كوك - سيمون فرانسيس

دييجو ريكو - أندرو سورمان - جيفرسون ليرما - ديفيد بروكس

ريان فراسير - كالوم ويلسون - جوشوا كينج



