تعرف على تفاصيل ألبوم نوال الزغبى قبل طرحه

تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي لطرح ألبومها الغنائي الجديد خلال أيام احتفالًا بعيد الكريسماس، والذي يضم 10 أغنيات بلهجات مختلفة ومنوعة بين المصري واللبناني والخليجي، ويعد هذا الألبوم الأول لها بعد انضمامها مجددًا لشركة روتانا لصوتيات والمرئيات.



وتطرح "نوال" أغنية جديدة لها على طريقة السينجل خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا لطرح الألبوم وتعاونت من خلالها مع الملحن مصطفى العسال الذي تعاون معها بأغنية أخرى ضمن أغنيات الألبوم الجديد من كلمات إيهاب عبد العظيم وتوزيع محمد العشي.



وتتعاون "نوال" خلال الألبوم الجديد مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم عمرو الشاذلي، إلهامي وأدهم دهيمة، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين وعمرو مصطفى ومصطفى العسال وغيرهم.