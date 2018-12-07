القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
الثقافة
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:58 م

بالصور.. زيارة ميدانية لمركز الحضارة والإبداع لأطفال العريش

زيارة ميدانية لمركز
زيارة ميدانية لمركز الحضارة والإبداع لأطفال العريش
حسام الضمراني
dostor.org/2426767

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة مسيرتها فى إطار أسبوع الدمج الثقافى لأطفال المناطق الحدودية لزيارة أهم معالم القاهرة التى تعكس صورة الأطفال الذهنية عن العراقة الحضارية المصرية، حيث نظمت الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث لليوم السادس على التوالى زيارة ميدانية لمركز الحضارة والإبداع وتم تنفيذ ورش فن تشكيلي وعمل ماكت من وحى المكان.

بالإضافة إلى زيارة مسائية لقصر ثقافة جاردن سيتي، كما أقيم عدد من الورش الفنية المتميزة وصنع أشكال متنوعة منها رسم حر يعكس رسم متميز لأشكال من العرائس، بجانب عرض عرائس بمشاركة الأطفال فى العرض للمخرج عمرو حمزة، وأقيم حفل جماعى لأعياد ميلاد بعض من الأطفال فى جو تسوده البهجة والسرور من الأطفال والقائمين على النشاط.

بالصور.. زيارة ميدانية لمركز الحضارة والإبداع لأطفال العريش
بالصور.. زيارة ميدانية لمركز الحضارة والإبداع لأطفال العريش
بالصور.. زيارة ميدانية لمركز الحضارة والإبداع لأطفال العريش
بالصور.. زيارة ميدانية لمركز الحضارة والإبداع لأطفال العريش
اقرأ أيضًا
منذ يومين

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ يومين

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

السيسي يؤكد استمرار تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الجانب التنزانى

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

القصة الكاملة لـ"فيديو الهرم الإباحي"

الحكومة ترد على أكاذيب ليلاني فرحة

ads
الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

كواليس الرحلة التى أصابت ياسمين صبرى بـ"الحمى" (صورة)

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

كواليس الرحلة التى أصابت ياسمين صبرى بـ"الحمى" (صورة)

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

كشكول

غداً..جامعة عين شمس تحتفل بمرور 75 عام على العلاقات المصرية الروسية

" اكتشاف المركبات الطبيعية ذات الفاعلية الحيوية من الكائنات الدقيقة" ورشة عمل بصيدلة عين شمس

نجوم الفن و الإعلام باحتفالية " كوني قوية " بجامعة عين شمس

ننشر أسماء المعاهد الفائزة بمسابقة أوائل الجيزة الإعدادية

نقيب المعلمين وإدارة الهرم تكرم طالبة لتصميمها شعار لمنتدى شباب العالم

الأمصار

زعيم إخوان الجزائر: تأجيل انتخابات الرئاسة تحقيق للمصلحة العامة

توجيهات حول رصد "أطفال اليمين المتطرف" في الرياض الألمانية

أنقرة تطالب واشنطن بالتخلي عن نقاط المراقبة في سوريا

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة‎

"حاميها حراميها".. برلماني عراقي يكشف تعرضه للسرقة داخل المجلس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علماء يزعمون اكتشاف نوع جديد من الإنسان القديم

قائمة بريطانية بأفضل الاختراقات العلمية الجامعية

لغة جديدة للحيــــــــــاة

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

اكتشاف علاقة وطيدة بين الربو والتلقيح الصناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎