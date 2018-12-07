بالصور.. زيارة ميدانية لمركز الحضارة والإبداع لأطفال العريش

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة مسيرتها فى إطار أسبوع الدمج الثقافى لأطفال المناطق الحدودية لزيارة أهم معالم القاهرة التى تعكس صورة الأطفال الذهنية عن العراقة الحضارية المصرية، حيث نظمت الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث لليوم السادس على التوالى زيارة ميدانية لمركز الحضارة والإبداع وتم تنفيذ ورش فن تشكيلي وعمل ماكت من وحى المكان.



بالإضافة إلى زيارة مسائية لقصر ثقافة جاردن سيتي، كما أقيم عدد من الورش الفنية المتميزة وصنع أشكال متنوعة منها رسم حر يعكس رسم متميز لأشكال من العرائس، بجانب عرض عرائس بمشاركة الأطفال فى العرض للمخرج عمرو حمزة، وأقيم حفل جماعى لأعياد ميلاد بعض من الأطفال فى جو تسوده البهجة والسرور من الأطفال والقائمين على النشاط.

