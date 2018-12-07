ليفربول ضد بورنموث | مشاهدة مباريات liverpool اليوم بث مباشر
ليفربول ضد بورنموث | مشاهدة مباريات liverpool اليوم بث مباشر
ليفربول ضد بورنموث | مشاهدة مباريات liverpool اليوم بث مباشر
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موعد مباراة ليفربول وبورنموث
يحل ليفربول ضيفاً على
بورنموث يوم السبت 8 ديسمبر انطلاقاً من الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ستكون
مباراة فريق الدولي المصري محمد صلاح منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.