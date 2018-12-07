يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
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تشكيل فريق ليفربول
التشكيل | 4-3-3
أليسون بيكر
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولد
جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون
روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري
التشكيل | 3-4-3
أرتور بوروتش
تشارلي دانيلز - ستيف
كوك - سيمون فرانسيس
دييجو ريكو - أندرو
سورمان - جيفرسون ليرما - ديفيد بروكس
ريان فراسير - كالوم ويلسون - جوشوا كينج
البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث
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كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث
موعد مباراة ليفربول وبيرنلي
تذاع المباراة على قناة bein sports HD 2
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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الحكم
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القناة
الناقلة
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بورنموث - ليفربول
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استاد دين كورت
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السبت 8 ديسمبر 2018
ميلادياً، 1 ربيع الأخر 1440 هجرياً،
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لي ماسون
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beIN SPORTS HD 2