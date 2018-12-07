تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول صلاح وبورنموث
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول صلاح وبورنموث
البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث
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كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث
يحل فريق ليفربول ضيفاً على وبورنموث اليوم السبت 8-12-2018 ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
موعد مباراة ليفربول وبيرنلي
تذاع المباراة على قناة bein sports HD 2
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المباراة
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الملعب
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الموعد
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الحكم
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القناة
الناقلة
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بورنموث - ليفربول
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استاد دين كورت
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السبت 8 ديسمبر 2018
ميلادياً، 1 ربيع الأخر 1440 هجرياً،
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لي ماسون
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beIN SPORTS HD 2