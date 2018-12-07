القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:45 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول صلاح وبورنموث

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول صلاح وبورنموث

مشاهدة البث المباشر
مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وبورنموث
dostor.org/2426758

البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث

يحل فريق ليفربول ضيفاً على وبورنموث اليوم السبت 8-12-2018 ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

 

 

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

تذاع المباراة على قناة bein sports HD 2

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم

القناة الناقلة

بورنموث - ليفربول

استاد دين كورت

السبت 8 ديسمبر 2018 ميلادياً، 1 ربيع الأخر 1440 هجرياً،
14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية

لي ماسون

beIN SPORTS HD 2

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