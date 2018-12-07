الدوري الإنجليزي | تشكيل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد بورنموث اليوم
الدوري الإنجليزي | تشكيل فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح ضد بورنموث اليوم
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تشكيل فريق ليفربول
التشكيل | 4-3-3
أليسون بيكر
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر-آرنولد
جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون
روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري
التشكيل | 3-4-3