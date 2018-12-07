الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:39 م
بث مباشر مباريات اليوم | ليفربول ضد بورنموث | موعد المباراة والقنوات الناقلة
بث مباشر مباريات اليوم | ليفربول ضد بورنموث | موعد المباراة والقنوات الناقلة
dostor.org/2426752
البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث
مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وبورنموث
ليفربول وبورنموث مباشرة وحصرياً على beIN SPORTS
موعد مباراة ليفربول وبورنموث
يحل ليفربول ضيفاً على بورنموث يوم السبت 8 ديسمبر انطلاقاً من الساعة 15:30 بتوقيت مكة المكرمة، ستكون مباراة فريق الدولي المصري محمد صلاح منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.
مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.