ضبط 800 متهم هارب من أحكام قضائية في حملة أمنية بالمنيا

نجحت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة في ضبط 800 متهم هارب من أحكام قضائية متنوعة.



تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بنجاح حملة ضمت مباحث تنفيذ الأحكام بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز المحافظة، بإشراف العقيد علاء الجاحر في ضبط 800 متهم هارب من أحكام قضائية متنوعة منها أحكام جنائية وحبس جزئي ومستأنف.



تم التحفظ على المتهمين وتحرير المحاضر اللازمة.









