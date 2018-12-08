السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:58 ص
348.20 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم
هويدا سعيد
dostor.org/2426729
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 348.20 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارًا للطن.
ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 348.20 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارًا للطن.
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