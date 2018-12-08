القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 04:58 ص

348.20 دولار.. سعر طن "السكر" اليوم

السكر
السكر
هويدا سعيد
dostor.org/2426729

ارتفعت أسعار السكر عالميًا فى البورصات السلعية، وسجل طن السكر، اليوم السبت، نحو 348.20 دولار للسكر الأبيض، بعد أن كان سعره 358 دولارًا للطن.

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