تحرير 3552 مخالفة مرورية وضبط سائقين يتعاطيان مواد مخدرة بالمنيا

ضبطت مباحث المرور بالمنيا 3 آلاف و552 مخالفة مرورية متنوعة وسائقين يتعاطيان مواد مخدرة أثناء القيادة في إطار حملة لإعادة الانضباط المروري لشوارع المحافظة.



كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من العقيد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمحافظة، بنجاح مباحث المرور في ضبط 3 آلاف و552 مخالفة مرورية متنوعة من بينها سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية أو غير مرخصة.



وفي إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة تم فحص عينة 46 سائق أسفرت عن اكتشاف إيجابية عينة سائقين يتعاطيان مواد مخدرة أثناء القيادة.