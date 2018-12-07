القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
10:04 م

بث مباشر مباراة يوفنتوس وانترميلان
10:01 م

بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم 7-12-2018 في الدوري الإيطالي
09:14 م

مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس كورة لايف
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

عالم
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:14 م

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

السترات الصفراء تدعو
أ ش أ
dostor.org/2426724

دعا الممثل عن حركة "السترات الصفراء" كريستوف شالانكون، أنصار الحركة إلى عدم تنظيم احتجاجات في العاصمة باريس، تحسبا من أن ذلك سيفضي إلى سقوط ضحايا.

وقال شالانكون - حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - "يجب علينا عدم التظاهر في باريس، في حال جرت الاحتجاجات في العاصمة فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط ضحايا، لسنا هنا من أجل أن نقوم بثورة".

وأضاف المعارض الفرنسي " في حال انتهت الاحتجاجات بصورة سيئة (بصورة غير سلمية)، فإن هذا سيعد موتا سياسيا للرئيس إيمانويل ماكرون، ونحن لا نريد الإطاحة برئيس الجمهورية ولا حل الجمعية الوطنية".

وتابع: "على السترات الصفراء الاستمرار في الضغط على السلطات، تم تحقيق تقدم ولكنه لا يرقى إلى المطلوب، لذلك يجب علينا الاستمرار".

من جهته، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أنه يتوقع خروج بضعة آلاف من المحتجين في فعالية السبت، وسيحشد ما يقارب من 89 ألفا من أفراد الأمن لضمان سلامة المشاركين في هذه المظاهرات، منهم 8 آلاف في العاصمة باريس وحدها.

وانطلقت احتجاجات حركة "السترات الصفراء"، ردا على رفع أسعار الوقود في فرنسا في نوفمبر الماضي، وأدت إلى سقوط 4 قتلى ومئات الجرحى نتيجة الصدامات بين المحتجين وأفراد الأمن.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ يوم

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ 5 أيام

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

الآن

الحكومة ترد على أكاذيب ليلاني فرحة

حيثيات حكم راعى الغنم بـ«البدرشين»: تخلص من زوجته بخنجر لرفضها «الضرة»

القصة الكاملة لانتحار حداد بعد إلقاء أبنائه الثلاثة في نهر النيل

قاتلة زوجها: تزوجته كُرهًا فخنته بعد 10 أيام من الزفاف

ads
الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر 7-12-2018 (الدوري الايطالي) Juventus HD كورة ستار

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر 7-12-2018 (الدوري الايطالي) Juventus HD كورة ستار

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

كشكول

غداً..جامعة عين شمس تحتفل بمرور 75 عام على العلاقات المصرية الروسية

" اكتشاف المركبات الطبيعية ذات الفاعلية الحيوية من الكائنات الدقيقة" ورشة عمل بصيدلة عين شمس

نجوم الفن و الإعلام باحتفالية " كوني قوية " بجامعة عين شمس

ننشر أسماء المعاهد الفائزة بمسابقة أوائل الجيزة الإعدادية

نقيب المعلمين وإدارة الهرم تكرم طالبة لتصميمها شعار لمنتدى شباب العالم

الأمصار

زعيم إخوان الجزائر: تأجيل انتخابات الرئاسة تحقيق للمصلحة العامة

توجيهات حول رصد "أطفال اليمين المتطرف" في الرياض الألمانية

أنقرة تطالب واشنطن بالتخلي عن نقاط المراقبة في سوريا

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة‎

"حاميها حراميها".. برلماني عراقي يكشف تعرضه للسرقة داخل المجلس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علماء يزعمون اكتشاف نوع جديد من الإنسان القديم

قائمة بريطانية بأفضل الاختراقات العلمية الجامعية

لغة جديدة للحيــــــــــاة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

اكتشاف علاقة وطيدة بين الربو والتلقيح الصناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎