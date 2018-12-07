كردستان تدعو الطيران المدني العراقي إلى إغلاق أحد مطاراته أمام تركيا

دعت إدارة مطار السليمانية الدولي في كردستان، اليوم الجمعة، سلطة الطيران المدني العراقي لإيقاف الرحلات الجوية الدولية في إحدى مطاراتها مع تركيا.



وقال مسؤول العلاقات العامة والاعلام في مطار السليمانية محمد سعيد في بيان أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي واع، إن سلطة الطيران المدني العراقي والحكومة الاتحادية لم تمارسا اي ضغوط ولم تتخذا أي موقف أمام قرار إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مطار السليمانية الدولي من قبل تركيا.



وأضاف سعيد أنه كان من المفترض أن تغلق أحد المطارات العراقية أمام الرحلات الجوية لهذا البلد ليكون ضغطا قويا عليه لرفع الحصار الذي فرضته تركيا على مطار السليمانية الدولي.