وليد صلاح الدين: الاتحاد السكندري وسموحة قدما مباراة ضعيفة فنيا

أعرب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق علي سموحة وتأهله لربع نهائي كأس مصر لكرة القدم عقب المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم علي ملعب استاد برج العرب في اطار منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.



ويرى صلاح الدين أن الفريقين قدما مباراة ضعيفة فنيا على الرغم أن سموحة قادم من خسارة والاتحاد السكندرى كان يواجه الزمالك في مباراة سابقة في لقاء وصفه بالموقعة الكروية العصيبة.



وقال: "نحمد الله علي التأهل، مبروك لجماهير الاتحاد السكندرى ومجلس ادارته، وجهازه الفنى ولاعيبه، اللاعبون كانوا رجال وعلى قدر المسئولية، وطلبنا منهم ألا يعود هذا الجمهور إلى الإسكندرية حزينا، خاصة وأنه قطع مسافة كبيرة جدا من الإسكندرية إلى برج العرب في ظروف جوية قاسية".