16 ديسمبر.. الإسماعيلى يواجه القطن الكاميروني في ذهاب دوري أبطال إفريقيا

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، موعد مباراته أمام القطن الكاميروني في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا، على أن يقام اللقاء يوم 16 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب الإسماعيلية.



وصعد الدراويش إلى هذا الدور بعد تخطى ميساجير دى نجوزى البوروندى عقب الفوز عليه فى نتيجة المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.