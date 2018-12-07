ملعب الرجاء يستضيف أولى تدريبات فريق الإسماعيلي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم في النادي الإسماعيلي، أولى تدريباته الفنية، غدًا السبت، على ملعب نادي الرجاء بحي الوازيس في مدينة الدار البيضاء، استعدادًا للقاء الفريق المغربي، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.



وذكر الموقع الرسمي للإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة، أن البرازيلي يوسف فييرا المدير الفني للفريق، قرر إقامة هذا المران في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، من أجل منح لاعبيه فرصة التعود على حالة الطقس لأن في هذا التوقيت سيجرى الفريق عمليات الأحماء لخوض مباراة الرجاء.



وكانت بعثة الفريق قد وصلت، مساء اليوم، إلى مطار محمد الخامس الدولي بعد رحلة استمرت لأكثر من 15 ساعة بداية من محافظة الإسماعيلية.



وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقين بالتعادل السلبي، ما يصعب الأمور على فريق الدراويش خلال المواجهة.