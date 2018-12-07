دي ميستورا: "أسماء قليلة" تعيق تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا

ناشد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا المنتهية ولايته ستيفان دي ميستورا، الأطراف المتناحرة في البلاد لتشكيل لجنة للتفاوض على دستور جديد كوسيلة لإخراج البلاد من الحرب الأهلية المطولة.



وقال دي ميستورا - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم إن ثمة خلافات حول "أسماء قليلة" لأولئك الذين سيكونون في تلك اللجنة، موضحًا أن على النظام السوري إيجاد حلول في هذا السياق.



وأضاف دي ميستورا أن مؤتمره في العشرين من ديسمبر الجاري أمام مجلس الأمن الدولي سيكون الأخير له.

وكان دي ميستورا قد خطط في البداية لترك منصبه في نوفمبر.



وظهر دي ميستورا إلى جوار مبعوث الصين الخاص لسوريا شي شياو يان، وقال إنه يسعى للحصول على مساعدة الصينيين لإقناع النظام السوري بـ"أن الأمر يستحق بذل جهد"