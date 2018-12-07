محمد الشرنوبى: جائزة نجم العرب مسئولية كبيرة

حصد الفنان محمد الشرنوبي علي جائزة "نجم العرب" عن دوره في مسلسل "كأنه امبارح"، والذي رشحه للجائزة كأفضل ممثل شاب من مهرجان نجم العرب بعد حصوله على أعلى الأصوات من بين كل المرشحين.



وتسلم الشرنوبي الجائزة وسط حضور نجوم الفن في الساحة العربية قائلًا في تصريحات من مكتبه الإعلامي: "الجائزة مسئولية كبيرة لأنها تجعلني أكثر تدقيقا في اختياراتي الفنية، وأن أكون دائم الحرص علي المحافظة علي هذه الثقة الغالية من النقاد والجمهور".



وأضاف: "أصور مشاهدي في فيلم الممر مع أحمد عز والمخرج شريف عرفة، وأستعد لطرح ألبوم غنائي بعد نجاح أغنيتي الأخيرة النفسية".