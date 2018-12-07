آمنة نصير ترحب بدعوة وزير الأوقاف لإضافة حماية الدولة لمقاصد الشريعة

رحبت الدكتورة آمنة نصير، عميدة كلية الدراسات الإسلامية السابقة بالدعوى التي أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن تكون حماية الدولة الوطنية في عصرنا الحاضر أحد المقاصد الكلية التي ينبغي الحفاظ عليها لتصبح "الكلياتِ الست" بدلا من "الكلياتِ الخمس"، لتصبح: "الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض، والدولة الوطنية".



وقالت نصير إن ذلك أمر مقبول، فحينما جاء الأمر الإلهي للنبي بالهجرة، وقف مخاطبا مكة بأنها أحب البلاد إليه، مرسخا لحب الأوطان، فهل هناك أعظم من ذلك سببا لجعل حب الأوطان وحمايتها من مقاصد الشريعة.



وأضافت: "بقاء الأوطان فيه بقاء للدين والإيمان وفي استقراره والحفاظ عليه استمرار الدين، وإذا غاب الوطن انتهت الحماية للكليات الخمس المعهودة في الشريعة وهي: حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المال، فهذه الكليات التي توقف عندها العلماء القدامى، لأنه لم يكن هناك من يقلل من شأن الأوطان ومن يقول عنها بغباء أنها "حفنة تراب" كما نرى الآن، لذلك لا بد من التجديد وإضافة حب الأوطان لمقاصد الشريعة الرئيسية".