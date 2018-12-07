البرلمان العربى يشيد برؤية وزير الأوقاف لحماية أوطاننا

أعلن النائب أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييده التام لمبادرة ورؤية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه يُؤْمِن بأهمية الدولة الوطنية وضرورة الحفاظ عليها، وأن ذلك واجب شرعي ووطني ومن أهم مقاصد التشريع الإسلامي.



وقال رسلان إنه بصدد تأليف كتاب عن الكليات الست يؤكد بالدليل القاطع الدامغ أن الحفاظ على الوطن هو أحد هذه الكليات، التي هي: "الدين، والوطن، والنفس، والعقل، والمال، والعرض".



وحيا رسلان هذه المبادرة التي نبعت من وزير الأوقاف في أرض أفضل وأحب الدول الشقيقة لمصر دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مشاركة "جمعة" في منتدى تعزيز السلم هناك، موجها التحية والتقدير إلى أبو ظبي في عيدها الوطني واحتفالاتها بمئوية حكيم العرب الراحل العظيم الشيخ زايد آل نهيان.



وطالب من جميع الدول العربية الالتفاف حول هذه الرؤية لحماية أوطاننا ودولنا العربية، وإنقاذها من المشكلات والأزمات التي تعاني منها وفى مقدمتها الجماعات الإرهابية والتكفيرية والتي لادين ولا وطن لها وكل هدفها إسقاط وتفكيك وتقسيم العرب.



ووجه النائب أحمد رسلان التهنئة لوزير الأوقاف بعد تكريمه من منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات تقديرا لجهوده في تعزيز السلم ومواجهة الفكر المتطرف وإسهاماته العلمية والفكرية، معتبرا جمعة ليس من أهم وزراء الأوقاف العرب الناجحين ولكنه يعتبر أيضا واحدا من أهم علماء الإسلام في فلسفة التجديد للخطاب الديني ومحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله.