القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
10:04 م

بث مباشر مباراة يوفنتوس وانترميلان
10:01 م

بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم 7-12-2018 في الدوري الإيطالي
09:14 م

مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس كورة لايف
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الكابتن
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:29 م

الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على سموحة 4 - 2 بركلات الترجيح

الاتحاد يتأهل لربع
أ ش أ
dostor.org/2426708

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق سموحة 4 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقُيمت على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الدور الـ16.

وجاءت المباراة قوية وحماسية والندية بين الفريقين، وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تبادل الفريقان إضاعة الفرص خلال بداية الشوط الثاني لافتقاد هجماتهما للمسة التهديفية الأخيرة.

واستمر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق المتبقية من عمر اللقاء لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحتكم الفريقان لشوطين إضافيين وبعد انتهائهما دون أهداف، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي فاز خلالها الاتحاد 4 - 2، ليتأهل لدور الثمانية للقاء الإسماعيلي.

وأحرز ركلات ترجيح الاتحاد السكندري: (ديديه كوريه، نور السيد، رزاق سيسي، محمد "جدو").

في المقابل أحرز لسموحة: (محمود عزت، محمود معاذ)، وأضاع (ياسر إبراهيم، وأحمد نبيل مانجا).

اقرأ أيضًا
منذ 14 ثانية

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين

منذ 8 دقائق

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة يوفنتوس وانترميلان

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان اليوم 7-12-2018 في الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مشاهدة مباراة يوفنتوس بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس كورة لايف

منذ يوم

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»

الآن

السيسي يؤكد استمرار تطلع مصر لتعزيز العلاقات مع الجانب التنزانى

بث مباشر.. يوفنتوس وانترميلان HD

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

القصة الكاملة لـ"فيديو الهرم الإباحي"

ads
الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر 7-12-2018 (الدوري الايطالي) Juventus HD كورة ستار

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

"السترات الصفراء" تدعو لإلغاء احتجاجات السبت في باريس

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر 7-12-2018 (الدوري الايطالي) Juventus HD كورة ستار

يلا شوت Juventus HD.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بث مباشر اليوم | ماتش يوفنتوس ضد إنتر ميلان بجودة عالية HD بدون تقطيع

كشكول

غداً..جامعة عين شمس تحتفل بمرور 75 عام على العلاقات المصرية الروسية

" اكتشاف المركبات الطبيعية ذات الفاعلية الحيوية من الكائنات الدقيقة" ورشة عمل بصيدلة عين شمس

نجوم الفن و الإعلام باحتفالية " كوني قوية " بجامعة عين شمس

ننشر أسماء المعاهد الفائزة بمسابقة أوائل الجيزة الإعدادية

نقيب المعلمين وإدارة الهرم تكرم طالبة لتصميمها شعار لمنتدى شباب العالم

الأمصار

زعيم إخوان الجزائر: تأجيل انتخابات الرئاسة تحقيق للمصلحة العامة

توجيهات حول رصد "أطفال اليمين المتطرف" في الرياض الألمانية

أنقرة تطالب واشنطن بالتخلي عن نقاط المراقبة في سوريا

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة‎

"حاميها حراميها".. برلماني عراقي يكشف تعرضه للسرقة داخل المجلس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علماء يزعمون اكتشاف نوع جديد من الإنسان القديم

قائمة بريطانية بأفضل الاختراقات العلمية الجامعية

لغة جديدة للحيــــــــــاة

مباريات
الصحة

اكتشاف علاقة وطيدة بين الربو والتلقيح الصناعي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎