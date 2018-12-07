الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس مصر بعد فوزه على سموحة 4 - 2 بركلات الترجيح

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، مساء اليوم الجمعة، إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق سموحة 4 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقُيمت على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الدور الـ16.



وجاءت المباراة قوية وحماسية والندية بين الفريقين، وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تبادل الفريقان إضاعة الفرص خلال بداية الشوط الثاني لافتقاد هجماتهما للمسة التهديفية الأخيرة.



واستمر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق المتبقية من عمر اللقاء لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويحتكم الفريقان لشوطين إضافيين وبعد انتهائهما دون أهداف، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي فاز خلالها الاتحاد 4 - 2، ليتأهل لدور الثمانية للقاء الإسماعيلي.



وأحرز ركلات ترجيح الاتحاد السكندري: (ديديه كوريه، نور السيد، رزاق سيسي، محمد "جدو").



في المقابل أحرز لسموحة: (محمود عزت، محمود معاذ)، وأضاع (ياسر إبراهيم، وأحمد نبيل مانجا).