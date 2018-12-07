المركز القومى للسينما يشارك بمؤتمر "كن صديقى"

يشارك المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما في مؤتمر أنا ضد التنمر تحت عنوان " كن صديقي"، والذى يقيمه توجيه التربية الاجتماعية بإدارة الهرم التعليمية بالتعاون مع المركز القومي للأمومة والطفولة ومركز إعلام الجيزة.



يقام المؤتمر يوم الإثنين الموافق ١٠ ديسمبر بمركز ثروت عكاشة الثقافى التابع للمركز القومى للسينما، وذلك في تمام العاشرة صباحا.



ومن المقرر أن تشمل فعاليات المؤتمر عرض مجموعة من الفيديوهات وندوات تثقيفية عن التنمر، كما يشمل عرض بعض الفقرات الغنائية والاستعراضية لطلاب المدارس عن التنمر.



كما يقام على هامش المؤتمر معرض يضم الأنشطة التي أقيمت داخل المدارس المشاركة عن التنمر.



يذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية وإشراف أشرف سلومه مدير إدارة الهرم وإلهام السيد.