غدًا.. أمسية موسيقية برتغالية بمعهد الموسيقى العربية

يقدم عازف البيانو والمؤلف الموسيقى خوليو ريزندي بمصاحبة عازف الكونترباص أندريه روسينه حفلا فى الثامنة مساء السبت 8 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية، بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية وسفارة البرتغال بالقاهرة.



ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر مؤلفات الجاز العالمية إلى جانب أعمال تنتمى إلى موسيقي الفادو إلى تعد أحد الألوان الفنية فى المجتمع البرتغالى وتعنى بلغتهم القدر والنصيب، وتدور حول حكايات البحر والفقد وتتميز بالألحان والكلمات الحزينة لتعكس مفهوم المعاناة والألم.