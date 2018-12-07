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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 09:51 م

الحكومة الأردنية: نحترم الاحتجاج السلمي ونرفض مخالفة القانون

الحكومة الأردنية:
أ ش أ
dostor.org/2426685

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم، احترامها لحرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، مشيرة إلى أنها تعتبره حقًا دستوريًا للمواطنين.

وشددت الحكومة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بتراعلى التزامها بحماية هذا الحق وحماية المحتجين والممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم، بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والالتزام بها حقًا لكل المواطنين وواجبًا على الحكومة.

وأوضحت أن الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات على القوانين.

وبحسب بترا كانت وقفة احتجاجية قد نظمت بعمان طالب المشاركون فيها بإصلاحات اقتصادية وعبروا عن رفضهم لقانون الضريبة وتعديلات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، مطالبين بتسريع إصدار قانون العفو العام، وتخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع سعرها العالمي.

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